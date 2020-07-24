Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31 августа.

«Принято решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до 31 августа, это единственная возможность держать ситуацию под контролем», — сказал Кику.

По словам премьера, остаются в силах большинство ограничений. По-прежнему запрещено работать ночным клубам и дискотекам, запрещено проводить свадьбы и крестины, однако в местах общепита разрешат организовывать поминки. До 1 сентября будут закрыты детские сады, однако власти разработали специальные инструкции по подготовке дошкольных учреждений к приему детей в условиях пандемии. До конца лета будут закрыты детские лагеря, театры и кинозалы. Помимо этого, власти не готовы отменять обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в Молдавию.

Ранее власти Молдавии сообщили о 22105 зарегистрированных случаях коронавируса, 719 из которых стали летальными.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.