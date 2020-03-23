СПОРТ

МОК: Решение о проведении Олимпиады будет принято в течение четырех недель

00:18 23/03/2020

Исполком Международного олимпийского комитета провел заседание, на котором был поднят вопрос переноса Игр-2020. Глава МОК Томас Бах в ходе обсуждения выступил с заявлением о том, что окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель. При этом вариант с отменой Игр не рассматривается, сообщает «Газета.Ru».

Известно, что представители комитета обсуждали три варианта для проведения игр: ноябрь 2020 года, лето 2021 года и лето 2022 года. Однако Томас Бах отметил, что МОК находится в полной координации с Оргкомитетом Игр-2020, с властями Японии и правительством столицы страны. «Мы подробно обсуждаем ситуацию в стране, оцениваем ее в области здравоохранения. В течение следующих четырех недель мы завершим эти обсуждения. Но отмена Игр не рассматривается. Отмена Олимпиады не решит ни одну из проблем и не поможет никому», – глава комитета.

Также Бах обратил внимание на то, что на данный момент в Японии меры по борьбе с распространением коронавируса являются эффективными.

«В Японии происходят значительные улучшения, люди тепло приветствуют олимпийский огонь. Это может укрепить нашу уверенность в принимающей стороне, что мы можем при условии определенных мер безопасности организовать Олимпийские игры в стране, соблюдая при этом принцип охраны здоровья всех участников», – рассказал Томас Бах.

При этом глава МОК не мог не акцентировать внимание на том, что при этом сейчас наблюдается резкое увеличение случаев и новых вспышек вируса в разных странах. «Нам нужно адаптировать международный спортивный календарь по меньшей мере для 33 олимпийских видов спорта. И это лишь некоторые из имеющихся проблем, которые стоят перед МОК. На самом деле их гораздо больше. Наш приоритет – здоровье людей, болельщиков, спортсменов. Охранять здоровье всех участников Олимпиады – наш главный принцип. Мы работаем над тем, чтобы наши надежды оправдались», – подытожил Бах.



