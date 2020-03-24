СПОРТ

МОК: Олимпийский огонь должен стать светом в конце темного туннеля

02:12 25/03/2020

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил мнение, что проведение Олимпийских игр в Токио должно стать символом преодоления кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Президент МОК и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 на год из-за пандемии коронавируса. Согласно последним данным, спортивные соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. При этом олимпийский огонь останется в Японии.

Сам Бах полагает, что в следующем году Олимпийские игры в Токио могут стать праздником человечества, которое преодолеет этот беспрецедентный кризис – пандемию COVID-19. «Таким образом, олимпийский огонь, действительно, может стать светом в конце этого темного туннеля, через который на данный момент проходит весь мир. Мы пока не знаем, насколько он длинный», – сказал глава МОК.

Также Бах отметил, что сравнивать этот перенос Игр с отменой Олимпиад во время мировых войн неправильно. По его мнению, сравнения всегда опасны, потому что их можно интерпретировать по-разному. «Мы можем сказать, что это беспрецедентный кризис для человечества. Мы никогда не видели такого распространения вируса во всем мире. Это беспрецедентный вызов для Олимпийских игр», – подытожил президент комитета.



