Олимпийские игры в Токио состоятся в следующем году вне зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, комментарий которого приводит AFP.

Игры должны были пройти в августе 2020-го, но в конце марта из-за пандемии были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В соревнованиях должны принять участие 206 национальных сборных со всего мира.

Ранее главным условием проведения Олимпиады в Токио называли разработку вакцины от COVID-19.

«Олимпиада пройдет — с коронавирусом или без него. Игры начнутся 23 июля 2021 года. Это будут Игры, победившие COVID-19, свет в конце тоннеля. В некоторых странах ситуация с пандемией будет под контролем, в некоторых — нет. На Олимпиаду приедут спортсмены и из тех, и из других стран. Перед принимающей стороной будет стоять серьезная задача», — заявил Коутс, который также возглавляет координационную комиссию МОК по проведению Игр в Токио.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечения безопасной обстановки, минимизации расходов, а также упрощение формата проведения Игр.