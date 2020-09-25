Недавно британские ученые предложили фиксировать в медицинской карте, пила ли беременная алкоголь после зачатия, поскольку считают это фактором риска выкидыша и осложнений беременности.

Многие женщины переживают о том, можно ли пить алкоголь во время беременности. Чаще всего это связано с тем, что будущая мама уже выпивала, не зная, что ждет малыша. Обычно врачи стараются успокоить женщину, ведь излишнее волнение точно не пойдет на пользу. Тем более, что среди специалистов нет единого мнения по этому вопросу.

Недавно британские ученые обновили рекомендации для акушеров и гинекологов. Они считают, что женщины должны полностью исключать алкоголь, даже вино в небольших количествах, хотя бы в первом триместре. Специалисты предлагают заносить в карту информацию об употреблении алкоголя беременной женщиной, поскольку считают это существенным фактором риска. Растет вероятность выкидыша и осложнений беременности.

Также ученые посоветовали женщинам избегать алкоголя и во время попыток забеременеть. Максимальным допустимым количеством они назвали 1-2 бокала хорошего вина в неделю, отметив, что результаты скрининга показывают, что это количество не принесет вреда плоду и будущей маме.

Между тем, исследование другой группы ученых показало, что небольшое количество алкоголя, например, 100 мл вина за ужином, быстро метаболизируется в организме и не достигает плаценты.

Однозначно согласны ученые в том, что употребление больших доз алкоголя, более двух бокалов в день, существенно повышает риск проблем с зачатием и вынашиванием беременности, а также патологий плода.

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