По словам эндокринолога Игоря Скляника, явных особенностей внешности, по которым можно точно сказать, что вот у этого конкретного человека есть сахарный диабет, не существует.

сахар

Но признаки, по которым можно заподозрить то, что углеводный обмен нарушен, есть, и их несколько. Самый главный и очевидный — избыточный вес. Здоровый с точки зрения эндокринологии человек с ожирением — скорее, исключение из правил.

Следующий довольно яркий признак — если у человека долго не заживают царапины и ссадины. Это почти всегда свидетельствует о высоком сахаре.

Так как сахарный диабет в первую очередь повреждает сосуды, то в ногах могут чувствоваться озноб, покалывания, онемения.

Ну а первыми симптомами заболевания часто служат учащенное мочеиспускание и жажда. Это почти всегда признак преддиабета или уже диабета.

Как понять, что организм перестал воспринимать инсулин? Это большой объем талии (более 89 сантиметров у женщин, у мужчин – более 102 сантиметров). Ещё – высокое давление. Тёмные пятна на коже, которые на поздних стадиях инсулинорезистентности появляются в паху, подмышках, на задней стороне шеи.

Для профилактики ожирения и избавления от лишнего веса эксперты традиционно рекомендуют снизить долю рафинированных продуктов и фастфуда, увеличить физнагрузку, а также внедрить здоровое питание в школах и на рабочих местах.