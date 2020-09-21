Предложение увеличить пособие на детей для безработных родителей и выплачивать его на постоянной основе возмутило пользователей социальных сетей. Об этом сообщает «Ура.ру».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», родители, потерявшие работу, получают пособие в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплату в качестве антикризисной меры во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 получает один родитель. Ее предоставление продлено на сентябрь.

На днях, как сообщал «Рамблер», Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер этой выплаты примерно до среднероссийского прожиточного минимума на ребенка (около 10,7 тысячи рублей) и выплачивать ее на постоянной основе. Пользователи социальных сетей сочли это несправедливым.

«Можно, я уволюсь и буду получать пособие, высыпаться, проводить время с детьми и вообще жить в свое удовольствие?» — написал один из них.

Другие высказали мнение, что в случае получения такого пособия безработные не станут даже искать работу. Некоторые другие предложили отменить предоставление вообще всех пособий, но при этом поднять заработные платы и пенсии до достойного уровня.