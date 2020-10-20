Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщение издания BuzzFeed об утилизации американцами 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были переданы США весной во время вспышки коронавируса.

«Прежде всего, то, что пишут на портале BuzzFeed, надо 20 раз перепроверять. Хотя я не удивлен, если это и правда», — заявил Соловьев, его цитирует «Вечерняя Москва».

Как писал «Рамблер», Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) распорядилось изъять и запретить к использованию аппараты ИВЛ, предоставленные Россией, после двух случаев возгорания этих аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам Соловьева, российские аппараты ИВЛ могли спасти жизни американцам, умерших от коронавируса.

«Пусть посмотрят, сколько американцев умерло от ковида, и подумают, может быть, если бы они использовали российские аппараты, можно было бы спасти людям жизни», — заявил журналист.

По его мнению, ситуация лишний раз иллюстрирует, что США предпочитают подстегнуть антироссийскую истерию вместо того, чтобы использовать шанс для спасения людей.

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям США сообщило, что в соответствии с требованиями Администрации общих служб США (GSA) и Агентства по охране окружающей среды (EPA) были утилизированы 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле в рамках договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.