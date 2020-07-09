Михаил Ефремов отказался от признательных показаний в деле со смертельным ДТП по совету своего адвоката Эльмана Пашаева. Юрист убедил подзащитного в том, что тот не виновен, предоставив ему «сенсационные доказательства».

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев внес ясность в ситуацию с отказом его подзащитного от признательных показаний в деле со смертельным ДТП, которое произошло вечером 8 июня.

По словам юриста, видеообращение актера, в котором он просил прощения у родных жертвы аварии — курьера Сергея Захарова, было сделано по его совету.

«Его обращение… это было моей инициативой, потому что Михаил Ефремов с первого дня приносил свои извинения семье (Захарова). Журналисты всегда урезали и никогда не показывали, поэтому я с ним пообщался, снимал на видео и выкладывал. То есть это была моя инициатива. Еще раз подчеркиваю, это было где-то через неделю после ДТП», — сказал он в прямом эфире RT.

Вместе с тем Пашаев утверждает, что за несколько недель он «собрал достаточно доказательств», рассказал об этом Ефремову и попросил не признавать свою вину.

«Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения. Я адвокат, я знаю, в каких обстоятельствах как надо действовать», — заключил он.

По словам Пашаева, он обладает некой сенсационной информацией, которую обнародует на суде. Он также подчеркнул, что его не устроит приговор артиста к условному сроку.

«Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа, — цитирует юриста сайт kp.ru. — Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор».

Адвокат также отметил, что если бы была такая возможность, он бы предпочел, чтобы Ефремова судили присяжные.

«Я бы сразу просил об этом, тем более с теми доказательствами, которые я собрал. Но, к сожалению, данная статья (часть 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», до 12 лет лишения свободы) не предусматривает суда присяжных.» — заявил он.

Отвечая на вопрос, навещает ли кто-нибудь Ефремова, юрист сообщил, что к нему приходят сыновья, поскольку «контакты с родственниками не запрещены». Он также отметил, что у актера есть своя группа поддержки, его любят.

Говоря о своих трудовых достижениях, адвокат подчеркнул, что ведет свою практику уже 20 лет.

«Не только в России, но и в Европе, США, Японии. Каких только дел я не вел — чиновники, звезды шоу-бизнеса, очень известные и богатые люди. Может, я и не первый адвокат в стране, но в крайнем случае второй. И самый высокооплачиваемый. У меня в год минимум три-четыре громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор», — заверил Пашаев.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью Сергея Захарова, заявил о «некой подковерной игре» в связи с уголовным делом.

«Началась некая подковерная игра. И если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — сказал правозащитник во время стрима RT.

В качестве примера Добровинский привел заявления Ефремова, которые звучали как непосредственно после ДТП, так и через неделю после. Адвокат также отметил, что актер не связывался с семьей погибшего и не просил прощения, ограничившись публичным видеообращением.

Позже, по словам юриста, актер издевался над взрослыми детьми погибшего, предложив стать их опекуном. Вместе с тем Добровинский отметил, что последние заявления актера свидетельствуют о смене его «политической ориентации».

6 июля в МВД сообщили о завершении расследования дела Ефремова. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции.