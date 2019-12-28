На «капустнике» в честь своего дня рождения 86-летняя Галина Волчек последний раз обратилась со сцены к зрителям. Это было 19 декабря.

Появился снимок Волчек за неделю до смерти

Режиссер «Современника» сказала много добрых слов в адрес труппы театра, особенно хвалила она молодых актеров. Она называла их «чудом из чудес» и своими «любимчиками».

«Мне говорят: «Это ваш любимчик» — да, любимчик, но любимчиком может стать любой, который вот так любит свой театр, свой дом, друг друга и место, где мы родил

Как сообщал «Рамблер», прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря.

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