В нескольких городах России замечены тропические постельные клопы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, этот вид насекомых является новым для европейской части страны, причем их численность продолжает расти ежегодно.

— Они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием, — пояснили в пресс-службе в разговоре с РИА Новости.

Как рассказали эксперты, чаще всего клопы попадают в дом вместе с вещами, одеждой или мебелью. Помимо этого, они могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или розетки. В организации подчеркнули, что если клоп попал хотя бы в одну квартиру, есть риск его распространения по всему жилому дому.

Вредители могут прицепиться к людям и после отдыха в отелях, в связи с чем при заселении даже в дорогостоящие гостиницы и люксовые номера следует осмотреть постель на предмет наличия опасных насекомых.

Обнаружить клопа, как правило, можно по наличию укусов на теле после сна.

— У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем, — предупредили специалисты.

В целях профилактики распространения вредителей необходимо регулярно наводить порядок дома и почаще менять постельное белье.