Коронавирусу SARS-CoV-2 могли помочь, но не помогали перейти с млекопитающих и насекомых на человека. Об этом депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил «Национальной службе новостей».

Вчера, как сообщал «Рамблер», научный совет при Совете безопасности России распространил пресс-релиз, в котором предложил разработать дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с возможностью совершения террористических актов с использованием патогенных биологических агентов.

«Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием», — прокомментировал Онищенко.

Он назвал это актуальным в связи с огромностью возможностей науки и вступлением мира в шестой технологический уклад, когда можно будет создавать искусственную жизнь.

Также бывший глава Роспотребнадзора высказал мнение, что коронавирусу могли помочь преодолеть межвидовой барьер, а именно перейти с млекопитающих и перепончатокрылых на человека, но не помогали. Он напомнил, что в 2013 году ученые из США и Китая провели полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию, но не сделали ничего, что могло бы изменить его свойства.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,41 миллиона человек.