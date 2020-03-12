Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT рассказала, что период развода стал для нее одним из самых сложных за долгое время.

Парламентарий призналась, что "частично разочарована" в честных отношениях.

«Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше, но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: «Хватит!» — отметила она.

В августе прошлого года бывший муж Поклонской Иван Соловьев объявил об их расставании. По его словам, оба супруга были лидерами, что создавало «гремучую смесь».

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