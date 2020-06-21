Практика «пранаямы» — контроля за дыханием в йоге — может повысить иммунитет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении в связи с Международным днем йоги.

Начиная с 2015 года Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня. Дата была установлена Генеральной ассамблеей ООН по предложению Моди, так как день летнего солнцестояния это самый длинный день в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих странах и культурах.

«Йога укрепляет иммунную систему организма. Вы должны включить пранаяму в свою повседневную жизнь. Пранаяма или дыхательные упражнения укрепляют нашу дыхательную систему. Это особо актуально в наше время, когда вирус COVID-19 наиболее сильно поражает дыхательную систему организма «, — сказал премьер-министр.

Впервые с момента своего учреждения в Международный день йоги в Индии из-за распространения коронавируса не проводятся массовые занятия, праздник проходит под девизом «Йога дома и йога с семьей». Согласно последним данным, в стране более 400 тысяч заболевших, погибли более 13 тысяч человек.

Йога усиливает «наше стремление к более здоровой планете», добавил премьер-министр, отметив, что «она стала силой единства и углубляет узы человечества». «Если мы сможем настроить наше звучание на здоровье и надежду, недалек тот день, когда мир станет свидетелем успеха здорового и счастливого человечества. Йога определенно может нам помочь сделать это», — сказал Моди.