Модель и танцовщица Мишель Де Фео, страдающая болезнью Лайма, решила собрать деньги на лечение за границей, продавая обнаженные фото на сайте OnlyFans. Об этом сообщает Daily Star.

28-летняя Де Фео заразилась болезнью Лайма — инфекционным заболеванием, которое передается человеку при укусе клеща, четыре года назад на ферме в английском графстве Эссекс. Сначала на ее теле появилась красная сыпь, затем состояние ухудшилось и девушка оказалась прикована к постели.

Де Фео не могла ходить и ее родителям приходилось помогать ей принимать ванну. Врачи долгое время думали, что ее состояние обусловлено депрессией, и только анализ за 600 фунтов стерлингов (почти 49 тысяч рублей) выявил у нее болезнь Лайма.

Англичанка отправилась на лечение в США и заплатила американским врачам 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

Ее состояние улучшилось, но в конце 2019 года произошел рецидив. Чтобы продолжить лечение в США, Де Фео решила продавать откровенные снимки.

«Почему бы и нет! Почему бы не использовать такие сайты для сбора средств на мое лечение. Пусть люди осуждают меня. Но я знаю, если бы они оказались в моей ситуации, они пошли бы на все, чтобы улучшить свое состояние», — подчеркнула девушка.

По оценкам Де Фео, на перелеты и начало лечения ей потребуется более шести тысяч фунтов стерлингов (почти 500 тысяч рублей).

Как сообщал «Рамблер», ранее 20-летняя модель из Лос-Анджелеса Кейлин Уорд собрала полмиллиона долларов всего за два дня, отправляя обнаженные фотографии в обмен на пожертвования в фонды по борьбе с пожарами в Австралии.

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