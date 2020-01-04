Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую. Она подозревается в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, женщина арестована на два месяца. Под домашний арест на тот же срок отправили ее подругу Татьяну Морозову.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале.

Взамен через свою подругу она потребовала деньги. Рудницкую и Морозову задержали во время передачи денег. Женщинам грозит до семи лет лишения свободы и штраф.

В свою очередь телеканал «360» отмечает, что Морозова и Рудницкая ранее часто появлялись в телешоу. До этого Морозова утверждала, что беременна от актера Олега Протасова, известного по сериалу «Глухарь».

Ранее соседка затопила мастерскую Сафронова, в которой находилось более 200 картин. По словам живописца, серьезно пострадали 10 полотен и пять графических листов.