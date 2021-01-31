Если глобально анализировать модные тренды, они заметно движутся в сторону простоты, удобства и повседневного комфорта. Причем это относится как мужскому гардеробу, так и женскому. Например, футболка оверсайз в Украине вряд ли когда-нибудь перестанет быть актуальной, как и многослойность в одежде с отсылками к маскулинности. Пообщавшись с экспертами интернет-магазина украинских дизайнеров Gro-Gro Shop мы подготовили краткий обзор модных трендов, которые в 2021 году остаются на пике популярности.

Микс стилей

Это такое обширное понятие, которое сложно описать всего парой предложений. Мы имеем ввиду принцип сочетания несочетаемого. Те же самые панамы давно перестали быть элементом только лишь пляжного гардероба, успешно разбавляя наши осенне-весенние образы с пальто и штанами кюлотами. Мы давно пробуем на вкус микс стилей, успешно комбинируя спортивные вещи с повседневным гардеробом, но в этом году дизайнеры предлагают пойти еще дальше. Очень много вдохновляющие примеров есть на показах мод и в глянцевых журналах, где все чаще можно увидеть девушек в джинсах и фетровых шляпах или классических платьях с кроссовками.

Минимализм

Это направление становится популярным, благодаря популяризации осознанного потребления и бережного отношения к природе. Дизайнеры рекомендуют делать ставку не на количество вещей в гардеробе, а на их качество. Пусть у вас будет 2 штанов и 5 платьев, зато выглядеть в них вы будете на все 100%. Лаконичность дизайна, минимальное количество декора и максимум природных оттенков — вот три столпа стиля минимализм в одежде. То же самое относится к выбору обуви и аксессуаров. Если сомневаетесь, впишется ли та или иная вещь в ваш гардероб, всегда старайтесь отдавать предпочтение палитре nude.

Повседневный комфорт

Мы уже говорили об этом в начале статьи. Девушки больше не хотят в повседневной жизни выглядеть агрессивно и сексуально, шагая на высоченных шпильках и едва прикрывая спину короткими юбками. Свободные и комфортные силуэты оверсайз — вот что в тренде. Обратите внимание на трикотажных свитшоты, костюмы и юбки. Стильная одежда в 2021 году должна смотреться немного небрежно, как будто вы не сильно задумывались над тем, что надеть. Комбинируйте трикотаж с ботинками в стиле combat boots и кожаными косухами, тогда вы на 100% попадете в модные тренды, которые будут актуальны еще минимум пару сезонов подряд.