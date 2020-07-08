Мобильная связь дорожает. За время самоизоляции граждане перешли на тотальное общение онлайн, и операторы не могли не воспользоваться возможностью поживиться на всеобщем безвыходном положении: хотите общаться, тогда платите. За первое полугодие 2020-го стоимость услуги выросла на 8% и это далеко не предел: по прогнозам экспертов, цена минимального пакетного тарифа до конца года увеличится в среднем еще на 14%. Если, как предсказывают многие специалисты, Россию в ближайшем будущем накроет вторая волна коронавируса, то границы между регионами опять могут закрыть. В таком случае люди не смогут связаться с родственниками даже по телефону, так как доходы населения продолжают падать, а мобильная связь дорожать.

Средняя стоимость минимального тарифа мобильной связи по итогам первого полугодия текущего года увеличилась с 270 до 291 рублей в месяц. Об этом сообщило агентство Content Review. Согласно его исследованию, наибольший вклад в рост тарифов внес один оператор большой четверки, минимальные тарифы которого выросли на 13%.

Дальше для потребителей будет еще хуже: по прогнозам агентства, до конца года стоимость мобильной связи подорожает на 14%. На рост стоимости повлияло сразу несколько факторов. Помимо опций сокращения дивидендов и увеличения долговой нагрузки, пересмотр тарифов на мобильную связь — выглядел неизбежным. Пандемия COVID-19, которая привела к выпадению доходов в отрасли на 30 млрд рублей, ситуацию лишь усугубила, что и подтверждают приведенные расчеты, рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Другая причина — фактические потери операторов из-за коронавируса, продолжает эксперт. — Несмотря на то, что люди перешли на удаленку, компании мобильной связи потеряли порядка десяти миллиардов рублей. Часть офисов перестала работать, пользователи временно отключали интернет, чтобы сэкономить, а нагрузку на сеть пришлось компенсировать за счет установки нового оборудования. Поэтому у операторов есть только один вариант — увеличивать тарифы, попутно предоставляя новые услуги — опять-таки, платные».

Третья причина роста цен, по мнению Деева — требование государства, чтобы операторы обеспечивали бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам в период пандемии, что тоже привело к большим расходам компаний.

В то же время, по словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, операторы могут отказаться от дальнейшего повышения тарифов.

«В настоящий момент в правительстве идут дискуссии в отношении поддержки телекоммуникационной отрасли. Среди обсуждаемых мер, в том числе, приостановка требования «закона Яровой», согласно которому компании связи обязаны ежегодно увеличивать емкости для хранения разговоров и переписки абонентов на 15%, что стоит немалых денег, — рассказывает он. — В случае его принятия нагрузка на мобильных операторов может быть уменьшена, что ограничит их желание «отыгрываться» на населении».

Напомним, что в 2019-го то же агентство Content Review прогнозировало, что рост тарифов составит 17-18%. Причина – принятие так называемого «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, которые требовали от операторов расширения программ капитальных вложений, вдобавок к необходимости учета затрат на подготовку к переходу на следующий стандарт связи 5G.

Эксперты советуют пользователям, у которых в сложившихся условиях оплата мобильной связи стала вызывать как психологический дискомфорт, так и дополнительную финансовую нагрузку, чаще переходить на новые тарифы и пользоваться услугами сразу нескольких операторов для удовлетворения различных потребностей.

«Стоит расширить область изучения предложений на виртуальных площадках операторов мобильной связи, которыми сейчас обзавелись некоторые банки и ритейлеры, — подчеркивает Коган. — Тем, кто сохраняет по этому поводу скепсис, можно также посоветовать сделать детализацию действующего тарифа и отказаться от ряда платных услуг и подписок (гороскопы, знакомства), которые могут «утяжелять» финальный чек, если они есть».