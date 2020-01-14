Многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая будет представлять Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2020». Финал смотра пройдёт с 19 по 21 января в болгарской столице.

Особенность конкурса в том, что его участницами могут стать только замужние женщины в возрасте от 40 лет. В этом году участие в нём традиционно примут представительницы более чем 30 стран мира, пишут «Невские новости».

Участниц также ждут экскурсии, приём с участием высокопоставленных лиц Болгарии, встречи с прессой, а также многочисленные репетиции дефиле и общих творческих номеров.

Сейчас российская участница готовится к финалу и планирует удивить жюри в каждом этапе — самопрезентацией, национальным костюмом и творческим номером.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на конкурсе красоты в Бельгии одна из девушек упала во время дефиле, спускаясь по лестнице. В результате она потеряла бюстгальтер на глазах у зрителей — он выпал из платья.

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