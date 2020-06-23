Даже когда отошли воды, у женщины, до этого родившей троих детей, не было ощущения, что сейчас появится на свет ее четвертый ребенок.

Мать троих детей 32-летняя Грейс Мичим из Великобритании родила дочку прямо на полу в ванной, даже не подозревая о беременности. Как рассказала Грейс в беседе с Daily Mail, за 37 недель, которые по заключению врачей она была беременна, у нее не закралось ни одного подозрения.

Поскольку у Грейс и ее мужа трое детей, она прекрасно представляет, что такое беременность. Кроме того, женщина регулярно пила противозачаточные таблетки – супруги не планировали заводить еще детей и подумывали сделать мужчине вазэктомию. Грейс хотела больше работать, чтобы накопить на ипотеку.

Но в один прекрасный день в июне у нее отошли воды. Грейс вспоминает, что у нее не прекращались месячные и живот вырос совсем чуть-чуть, будто бы она набрала несколько килограммов. Поэтому даже когда во время ночного похода в туалет отошли воды, Грейс не сразу поняла, что вот-вот родит.

Но у нее начались схватки. Крики разбудили мужа и старшего сына, которому 13 лет. Они вызвали скорую, пребывая в шоке от происходящего, и буквально через пару минут Грейс родила девочку. Роды принял ее муж. Врачи забрали мамочку и малышку в больницу для обследования. Вскоре их выписали – все оказалось хорошо. Теперь у четы Мичим две девочки и два мальчика.