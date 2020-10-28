Депутаты хотят наделить Минобрнауки полномочием обязать вузы возвращать студентам-очникам часть платы за обучение, если все их занятия были переведены в дистанционный формат — соответствующий проект внесен в Госдуму. Сейчас такое решение могут принять только сами учебные заведения, из-за чего студентам, жалующимся на снижение уровня обучения, в 2020 году не вернули ни рубля, отмечают депутаты. О том, кому могут вернуть деньги за онлайн-лекции и почему проект парламентариев называют популистским — в материале «Газеты.Ru».

Вузам придется расстаться с деньгами

Все отечественные вузы обяжут вернуть студентам часть платы за обучение, если на фоне пандемии их занятия были переведены из очного в дистанционный формат — данное положение предусмотрено новым законопроектом, внесенным в Госдуму.

Инициатива была зарегистрирована в Госдуме 27 октября. Авторами выступают руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а также его замы Михаил Емельянов и Олег Нилов.

«Мы считаем, что все вузы без исключения обязаны вернуть часть платы — определенные пропорции сумм будет определять вуз. Из-за снижения уровня обучения в дистанционном формате падает и его себестоимость. Качество дистанционного образования не может быть такое же, как при очном общении с преподавателем. То, что оно падает — это бесспорный факт для нас», — сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он уверил, что денег вузам хватит на возвраты всем студентам — их получат даже те, кто окончит учреждение к моменту вступления в силу законопроекта.

«Как у них не может быть денег, если они заплачены? Вузы становятся коммерческими организациями, которые ведут коммерческую деятельность, так что это общее правило возвращения долгов. Право студентов на возврат никуда не пропадает и с окончанием вуза», — подчеркнул чиновник.

Снижать стоимость образования и, соответственно, принимать решения о возврате, согласно проекту, будет Минобрнауки РФ. В пандемию выяснилось, что все указания ведомства, касающиеся регулирования договорных отношений между вузом и студентом, носят исключительно рекомендательный характер, в связи с чем учебные заведения вправе ослушаться министерство.

« [Это] часто не позволяет оперативно решать вопросы, возникающие в период введения режима повышенной готовности, связанного с эпидемией коронавируса», — отметили депутаты.

В итоге Минобрнауки не могло помочь студентам, когда вузы игнорировали их требования. «Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно — у него не оказалось полномочий», — написал глава «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Тем не менее депутаты готовы вверить эту ответственность Минобрнауки только при условии, что ведомство сразу обяжет вузы снизить стоимость обучения в случае перехода организации исключительно на дистанционный формат — в том числе и «при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС».

Сейчас существует ст. 29 «Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги» в ФЗ №2300-1 «О защите прав потребителя», согласно которой студент может отказаться от исполнения договора, доказав факт некачественного обучения. Тогда поставщик обязан вернуть вложенные потребителем средства. Наличие этой статьи лишает смысла проект, внесенный депутатами, считает руководитель Института образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«У студентов сейчас есть все возможности предъявить вузу претензии за некачественное оказание услуг и требовать возврата части оплаты. Факт некачественного образования подтверждается при предъявлении доказательств невыполненного вузами учебного плана. Если и тогда вуз отказывается вернуть деньги, то у студента есть все права подавать в суд», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Причин, по которым обучение может быть признано некачественным, много: одна из них — несоответствие обучения изначально заявленной программе. Кроме того, уровень образования в вузе может быть назван низким при сокращении объема преподавания или деструктивном поведении преподавателя. В любом случае Минобрнауки не должно вмешиваться в спор между учебным заведением и студентом, заявила Абанкина.

«Платное обучение — это договорные отношения студента с вузом. Упаси господь Минобрнауки вмешиваться — это ведомство к договорным платным отношениям не имеет никого отношения. Оно лишь передает госзадания университету. Это разрушит конструкцию договорных отношений в рамках гражданского права», — возмутилась она.

Между тем депутат Михаил Емельянов отметил, что он и другие авторы проекта «не видят ничего плохого в том, чтобы Минобрнауки выступало регулятором договорных отношений».

Общежитие за счет студентов

Депутаты уверены: у Минобрнауки есть все основания для вмешательства. Так, в период активного распространения COVID-19, когда студенты были вынуждены выехать из общежитий, ведомство разослало учебным заведениям письмо, в котором порекомендовало вузам рассмотреть возможность «о снижении или приостановлении взимания с обучающихся платы за пользование помещением в общежитии и платы за коммунальные услуги».

«Несмотря на рекомендации поступало много жалоб от студентов, которым отказывали в снижении (приостановлении), пересчете платы за общежития», — отмечается в законопроекте.

Многие вузы отказывали в пересчете, так как не могли избавиться от расходов, пояснили в ВШЭ. «Да, имущественный комплекс мог использоваться в спящем режиме, и у вузов могла появиться экономия за этот счет. Но они все равно должны оплачивать все имущественные налоги, а некоторые и вовсе не имеют возможности перевести помещения в спящий режим, так как есть нормы отопления, да и не везде стоят регуляторы для консервации здания», — сказала Ирина Абанкина.

Но главный повод вмешаться — это отсутствие четких стандартов такого обучения, из-за чего часть вузов перевели студентов практически на заочную форму. Она в свою очередь заключалась лишь в отправке молодым людям заданий и сборе ответов, отмечают депутаты в проекте.

«При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, которые проходили платное обучение, справедливо поставили вопрос о перерасчете стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение», — подчеркивает Миронов.

Тем не менее все эксперты уверяют: преподаватели всеми силами стараются держать уровень обучения на прежнем уровне, при этом на работу уходит больше положенного времени.

«Некоторые считают, что никакого особого снижения качества образования не произошло — другие, что резко снизилось. Но дистанционное обучение увеличило нагрузку на педагога. Мы вынуждены вступать со студентами в переписку постоянно, чего раньше не было. Это превращается в повседневное общение — ненормированное по времени. Но я бы не относился отрицательно к жалобам студентов. К ним нужно подходить осмысленно и корректно, так как студенты могут придумать повод для жалобы», — рассуждает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Центра социологии образования РАО Владимир Собкин.

Специалисты уверены, что фраза «снижение качества образования» не может быть принята в качестве аргумента для возврата денег как от Минобрнауки, так и от студента. «Надо смотреть, какие статьи расходов у университетов были сокращены и что было не выполнено в учебном плане. Но объем труда преподавателей не уменьшился», — подчеркивает Абанкина.

Дайте определение «дистанционке»

Эксперт назвала проект депутатов «популистским» и попросила их вместо денежных вопросов решать проблему определения онлайн-режима обучения. Законодательно «дистанционка» не обозначена как форма — например, очно-заочная, заочная или очная — в связи с этим для онлайн-формата нет четко выверенной программы обучения.

Как только властям удастся дать определение дистанционному формату, его можно будет сравнить с заочным, откуда и станет ясно: потеряли ли студенты-очники в знаниях или нет, пояснила Абанкина.

Отметим, что за весь период распространения коронавируса в России не было зафиксировано ни одного случая возврата или перерасчета средств за онлайн-обучение.

«Это не заочное образование, еще раз хочу подчеркнуть. Это очное полноценное образование, но с использованием информационных технологий», — заявлял ректор РАНХиГС Владимир Мау «Независимой газете».

Тем не менее студенты по всей стране подписывали петиции с требованием вернуть часть средств и обращались за помощью во Всероссийский студенческий союз (ВСС), рассказал председатель организации Олег Цапко News.ru.

В мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков попытался разрешить ситуацию и предложил оставить цены за обучение на платных отделениях вузов на уровне 2019 года. Но и этот посыл не дошел до всех учреждений — в частности плату увеличили Уральский федеральный университет и Уральский госуниверситет путей сообщения, писала местная газета «Новый день».

Руководство ВШЭ также повысило стоимость обучения — так, цена за год бакалаврской программы по прикладной математике и информатике вуза в 2020 году составляет 550 тыс. рублей. В то время как в 2019 получить образование на этом факультете стоило 440 тыс. рублей, что на 25% меньше. В МГУ обучение по специальности «менеджмент» обошлось студентам в 490 тыс., что на 90 тыс. рублей дороже прошлого года. Оказались в этом списке и РГГУ, РГСУ и РУДН, а также другие ведущие вузы России.