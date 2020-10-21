Чуть менее половины опрошенных на портале «Рамблер» (47%) согласились с доктором медицинских наук Виктором Зуевым относительно необходимости введения нерабочих дней для остановки роста случаев заболеваемости COVID-19. Не поддержали данную инициативу 46% россиян. Они опасаются того, что повторный карантин нанесет большой удар по экономике России. Последствия, по их мнению, будут необратимыми. И лишь 7% участников затруднились оценить данную ситуацию. Опрос проводился с 20-21 октября.

Среди респондентов данного исследования были как сторонники данного режима, так и противники. 39% участников готовы к повторению весеннего сценария, а 31% россиян заявили, что не хотели бы такого развития событий, однако смогут пройти через данное испытание. Для 30% проголосовавших режим нерабочих дней — это худшее, что с ними может случиться, поскольку они не имеют возможности вновь не работать.

Весенняя борьба с эпидемией не была высоко оценена россиянами. Так, 43% опрошенных заявили, что ожидали большего от принятых весной мер, однако жесткой критики от них не поступало. 41% россиян считают, что полномасштабные карантинные ограничения совершенно не помогли в борьбе с коронавирусом. И лишь 16% россиян высоко оценили эффективность принятых весной мер.

Респонденты смогли оценить, что для них важнее: победить эпидемию с помощью жестких мер или же рисковать, но не ограничивать себя ни в чем. Как показали результаты опроса, для чуть менее половины россиян (49%) важнее борьба, поскольку от нее, по их словам, зависит наше будущее. Для 30% участников данный вопрос показался спорным. А 21% россиян выбрали свободу действий и риск для здоровья.

В исследовании приняли участие 2030 человек.