Сервис «Работа.ру» перед майскими праздниками провел опрос и выяснил, как жители России оценивают введенную почти по всей стране самоизоляцию. В опросе приняли участие более 3300 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большая часть опрошенных респондентов (38%) уверены, что самоизоляция ускорит окончание пандемии, поэтому относятся к вынужденному нахождению дома положительно.

Более трети (34%) респондентов принимают самоизоляцию нейтрально. При этом 28% участников опроса не считают необходимым самоизолироваться и относятся к этой инициативе негативно.

Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.

По данным на 28 апреля, в России зарегистрированы 93 558 случаев заражения коронавирусом, из них 867 летальные. Всего с начала распространения эпидемии в стране выздоровели 8456 человек.

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