Бывший спортсмен обучает молодое поколение и намерен добиться самых высоких результатов

Российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о своейакадемии, в которой учит детей и подростков фигурному катанию. Сейчастрехкратный чемпион мира ведет три группы.

В тренерском штабе Плющенко, включая его самого, работаютеще восемь человек и один хореограф. Академия нацелена на мировые результаты,поэтому в ее стенах постоянно сталкиваются с кадровой текучкой.

«За полтора года я уволил 17человек. Кто-то просто приходит заработатьденег, но не желает показывать результаты. А кто-то лишен чувстваответственности – просто сидит на лавочке и ждет окончания тренировок. Такойподход меня категорически не устраивает. Были такие тренеры, которыепропускали тренировки. Поэтому мне пришлось уволить такое количество людей.Хотя среди них были действительно хорошие тренеры», – рассказал Плющенко.

Спортсмен добавил, что в егокоманде работают молодые специалисты – он принципиально придерживается такойпозиции. Академия плотно сотрудничает с федерацией фигурного катания.

View this post on Instagram Happy birthday Alena @aliona_officialnew ! A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Aug 24, 2020 at 8:44am PDT

«К нам приходятдействительно мощные специалисты, технари и судьи, которые наблюдают заспортсменами. Сам я обучаю три группы. Стою каждый день по восемь часов нальду. Хотя мне это нравится», – заявил фигурист.

Евгений уверен: его ученикиподарят стране не одну золотую медаль. А Академия еще заявит о себе, повысивмировую планку фигурного катания.

«Только первые места. Сталвторым – уже проиграл», – заявил Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что восьмилетняя фигуристка Арина Персегова отказалась от работы с Этери Тутберидзе, перейдя под руководство Плющенко.