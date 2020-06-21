Телеведущая и певец несколько месяцев ходят друг к другу в гости

В начале этого года Айза Анохина рассталась со вторым мужем Дмитрием Анохиными. Пара жила на Бали и воспитывала двух мальчиков. После разрыва Айза с детьми вернулась в Москву и спустя некоторое время закрутила роман с певцом Олегом Майами. Влюблённые встречаются уже несколько месяцев, но жить вместе не торопятся.

Напомним, что Олег и Айза долгое время не раскрывали свои отношения. Телеведущая намекала поклонникам, что у неё появился бойфренд, но не говорила, кто именно. А певец, ничего не объясняя, публиковал совместные фотографии.

«Он не такой уж и глупый. У нас с ним отношения уже несколько месяцев. Мы начали встречаться это оказалось серьезно. Почему я влюбилась? Ко мне еще никто не относился, как к чему-то хрустальному. Я влюбилась в его голос, внешность. Он меня не обманывает, говорит, что мои ноги пахнут раем»

На прошлой неделе Айза и Олег официально заявили о том, что встречаются. Поклонники телеведущей очень обрадовались новости и засыпали пару поздравлениями. Многие интересовались, живут ли они вместе.

Несмотря на то, что звёзды влюблены друг в друга уже несколько месяцев, они не торопятся съезжаться. Со слов Айзы, на это есть несколько причин. Во-первых, девушке нравится бывать в гостях у Олега Майами:

«У него тишина, никто не кричит. Чаще каждый ночует у себя дома. Мне вообще нравится спать с детьми, но с Олегом мне прикольно. Он заботится обо мне. Нам классно, но я не готова пока вместе жить. Не хочу, чтобы быт испортил что-либо»

К тому же Айза очень требовательна к чистоте. Блогер призналась, что поддерживает дома безукоризненный порядок и не любит, когда его нарушают.