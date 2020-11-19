Жительница Смоленской области записала пьяное аудиосообщение подруге и стала объектом проверки со стороны прокуратуры. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

«Я и ребенка сейчас, * (черт возьми. — Прим. ред.), блин, от злости… Хотя так этому и не надо, * (черт возьми. — Прим. ред.)… Родила, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Потому что * (надоела. — Прим. ред.) эта тварь! Жалею, что родила! Если я раньше могла, блин, спокойно пойти гулять и * (заниматься сексом. — Прим. ред.), то, * (черт возьми. — Прим. ред.), теперь… Я просто зря это сделала! Когда у меня была угроза выкидыша, я поехала и легла в больницу… Лучше бы я этого не делала! Как говорится, у меня хоть есть, на ком зло срывать. Сука, всю жизнь испоганил! Ни гулянки, * (ничего. — Прим. ред.), не могу, * (черт возьми. — Прим. ред.), нормально погулять! Поверь, Кать, у меня на первом месте вы, подруги, и гулянки, а не ребенок какой-то! Мне чужие дети дороже, чем свой! Своего хоть в детский дом сдать! И то, блин, вряд ли возьмут такое!» — произносит жительница города Вязьмы Анастасия Б., очевидно, в состоянии опьянения.

На записи слышны звуки ударов и детский плач. Некоторое время назад аудио было опубликовано в интернете. После этого сотрудники органов опеки проверили условия жизни ребенка, не выявили нарушений, но все равно поставили Анастасию на учет. Местная прокуратура также инициировала проведение проверки по факту публикации аудио.

В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», мать одного и пациентов детского отделения Новосибирской областной туберкулезной больницы засняла на видео, как медицинская сестра за волосы втягивает в палату примерно трехлетнюю девочку, после чего поднимает ее также за волосы и швыряет на койку.