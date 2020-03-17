Московский международный кинофестиваль (ММКФ) переносит даты проведения из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 . Об этом говорится в сообщении оргкомитета, поступившем «Известиям» во вторник, 17 марта.

Фестиваль должен был состояться в период с 22 по 29 апреля, однако в связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан переносится на неопределенный срок. Новые даты ММКФ будут объявлены позже.

«Надеемся, что фестиваль состоится в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для наших многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников», — говорится в сообщении.

Кинокомпании в массовом порядке отменяют съемки новых фильмов и сериалов из-за пандемии коронавируса.

Так, перенесены или приостановлены съемки «Матрицы 4», «Бэтмена», сиквелов «Аватара», «Фантастических тварей 3», «Мира Юрского периода 3», новых сезонов «Фарго», «Очень странных дел», «Ведьмака» и многих других проектов.

Перенесены премьеры фильмов «Форсаж 9», «Мулан», «Тихое место 2» и очередной серии о Бонде. В России — релизы спортивной драмы «На острие» и комедии «Непосредственно Каха».

Ранее 17 марта Министерство культуры объявило о закрытии всех федеральных учреждений культуры в целях предупреждения распространения коронавируса. Приказ касается всех музеев и организаций, устраивающих выставки, а также театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов. Срок действия ограничений в документе не указан.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 21. В 26 регионах страны зафиксировано 114 случаев заражения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.