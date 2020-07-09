Младшая сестра Саши Черно Татьяна Щербакова не скрывает своего желания стать такой же известной, как и ее родственница. Девушка неоднократно пыталась прийти на телестройку к разным парням, но руководство так ни разу и не одобрило ее кандидатуру.



Теперь Таня сообщила, что участвует в отборе на шоу «Перезагрузка», в рамках которого ей помогут сменить имидж и поработают над ее психологической составляющей. Не дожидаясь ответов кастинг-менеджеров, Щербакова уже занялась своим преображением самостоятельно – увеличила губы у косметолога, сходила на прием к стоматологу, а также стала искать тату-мастера, чтобы украсить тело наколкой.



Напомним, Таня признавалась, что чувствует себя в тени своей известной сестры, с которой она недавно поссорилась, поэтому ей потребуется не только работа с внешностью, но и с внутренним наполнением.