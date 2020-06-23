Семилетняя Маша не хочет свадьбы, но обещает родить родителям внуков, когда вырастет

51-летний Стас Михайлов – многодетный отец. Артист трижды был женат, и от прошлых браков у него есть два сына и две дочери. С нынешней супругой Инной певец воспитывает 10-летнюю Иванну и семилетнюю Марию.

В минувшее воскресенье семья Стаса отметила праздник – День отца. Младшая дочь эмоционально поздравила папу и призналась, что будет любить его всегда. Михайлов поинтересовался, разделит ли девочка это чувство с мужем, когда вырастет и выйдет замуж.

Маша с серьезным видом заявила, что не собирается выходить замуж, а родителей будет любить больше любого другого человека. Забавные размышления девочки о супружестве, детях и внуках для родителей повеселили не только Стаса и Инну, но и многочисленных поклонников певца.

В Instagram он опубликовал смешное видео, в котором девочка заявляет, что родит детей без мужа. К тому же, она еще не знает, кто он будет по национальности, если вообще будет.

«Артистка-приколистка! Папу любит безумно! Молодец, Машуля!», «Какая дочь славная, озорная и милая», «Какая прикольная. Хорошая девочка, умничка, и детей нарожает без мужа», «Очень искренняя дочка», «Ахахаха! Ваша дочурка огонь! Уже чувствуется ее харизма», — отреагировали на ролик фолловеры.

Фото: @stas_mihailoff