Новорожденную девочку, в теле которой после медицинских манипуляций остался обломок катетера, выписали из Свердловской областной детской больницы под наблюдение. По словам врачей, трехнедельный ребенок сейчас слишком слаб, чтобы извлечь инородное тело с помощью операции.

По словам дедушки ребенка, катетер сейчас находится рядом с легким. В дальнейшем девочку будут возить на УЗИ, чтобы проверять, не сдвинулся ли он, пишет TagilCity.

В прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга сообщили, что в больнице, где пострадал ребенок, проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Девочка родилась в Демидовском перинатальном центре (Нижний Тагил) 19 января. Три дня спустя ее должны были вместе с матерью выписать домой, однако в этот день врачи сообщили об обломке катетера, попавшем в тело после забора крови, и отправили мать и младенца в больницу. При этом, по информации тагильского портала «Все новости», сам инцидент произошел в первые минуты после рождения, но медики не сказали о нем сразу.