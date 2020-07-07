Нелепое стечение обстоятельств стало причиной тяжелой травмы годовалого мальчика в одном из сетевых магазинов на Можайском шоссе. Стоявший на полке жироудалитель, который оказался открытым, упал и пролился прямо в коляску.

Как удалось выяснить «», трагический случай произошел днем — в магазин за покупками пришли молодая женщина и ее мать. Они были с коляской. «Злосчастное средство стояло достаточно высоко, — рассказал очевидец. — Оно почему-то упало на полке и хлынуло струёй в лицо ребёнку, который был пристегнут лёжа в коляске». В магазине началась паника. Малыш истошно кричал, его мать лихорадочно искала на полках бутылку с водой, чтобы промыть ему глазки, а бабушка начала фотографировать местоположение бутылки, пока работники магазина не успели ее переместить.

Далее события развивались еще более странным образом.

— Продавцы заставили жену оплатить использованную воду, — рассказал отец ребенка. – Потом мы на такси поехали в платную клинику, где ребёнка экстренно осмотрели, промыли глаза и выписали направление в Морозовскую детскую больницу, не взяв ни копейки. Сейчас ребёнок находится в отделении микрохирургии глаза с химическими ожогами обоих глаз. Врачи пока не могут сказать, какие будут последствия у ожога.

Папа мальчика написал заявление в полицию с просьбой изъять записи видеонаблюдения и привлечь к ответственности администрацию магазина. По его словам, малышу пока не становится лучше.