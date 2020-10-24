Броши на лацкане пиджака главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной стали неким знаком для дальнейших действий ЦБ. Как считают журналисты «Московского комсомольца», выбор Набиулинной украшения в виде волны для заседания по ключевой ставке 23 октября свидетельствует, что экономику ждет восстановление после кризиса.

Издание напоминает, что глава ЦБ в июне этого года пришла на заседание с брошью в виде голубя, тогда ключевую ставку регулятор снизил на 1%. «Голубь — олицетворение мягкой политики» — отмечают журналисты. А в марте Эльвира Набиуллина на такое же совещание выбрала брошь в виде неваляшки — тогда ключевая ставка осталась неизменной. «В течение этого года она [глава ЦБ] дала неоднократно понять, что между тем, что красуется на ее наряде, и действиями ЦБ фактически есть прямая связь», — сообщает издание.

Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке

ЦБ России на последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. На официальном сайте банка поясняется, что сохранение ставки связано с осложнением ситуации с коронавирусом и с геополитическими процессами в мире. «В дальнейшем на заседаниях ЦБ могут обсудить снижение ключевой ставки», — отмечается в сообщении регулятора.