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Сравнивать ограничения на участие прихожан в богослужениях из-за коронавируса с гонениями на Церковь — кощунство, заявил в воскресенье митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

» (Закрытие храмов для прихожан — ред.) — это не гонения на веру. Когда скажут: «Не ходите в храмы, мы вам запрещаем», не потому что болезнь, а потому что вы не должны исповедовать православие, вот тут мы должны сказать нет и (стоять — ред.) до самой смерти», — сказал в воскресенье митрополит Тихон в эфире программы «Парсуна» на телеканале «Спас».

По его словам, очевидно, что люди заражают друг друга в храмах. Он привел в пример патриарха Московского и вся Руси Алексия II, который просил закрывать в храмах окна во время богослужений, потому что простужался.

«Многие священники и миряне знают, что во время Всенощных бдений, например, когда много народу, можно подхватить и ОРВИ, и грипп. Поэтому то, что мы сейчас во время эпидемии временно ограничили доступ наших прихожан в храмы, чтобы они не заразили друг друга, а затем и других людей, и не стали бы убийцами ближних — совершенно нормально», — подчеркнул иерарх.

Он назвал "кощунством и избалованностью людей, привыкших к комфорту", сравнения нынешней ситуации с гонениями на Церковь и новомучеников.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.

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