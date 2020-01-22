Митрополит Иларион зарабатывает миллионы рублей. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

Иларион Алфеев — митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и ректор Общецерковной аспирантуры. В прошлом году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что он может владеть пентхаусом за миллион евро в Испании, двумя мерседесами и шестикомнатной квартирой в Москве за 25 миллионов рублей.

В беседе с РИА Новости он назвал сведения об испанском пентхаусе дезинформацией, мерседесы — воображаемыми, а наличие квартиры в Москве подтвердил, но не шести-, а четырехкомнатной. Иларион рассказал, что купил ее в 2005 году за шесть миллионов рублей. Также он владеет автомобилями «Ауди» 2010 года выпуска и «Дженесис» 2016 года.

Митрополит подчеркнул, что архиереям Русской православной церкви не запрещено владеть личным имуществом. Он рассказал, что в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата получает зарплату в размере 24,5 тысячи рублей, а основной его доход — гонорары за книги, фильмы и музыкальные произведения.

«Например, несколько лет назад я написал книгу в шести томах об Иисусе Христе. Книга издается на английском, французском и итальянском языках. За каждый том на русском языке я получил в среднем около 300 тысяч рублей гонорар и еще от 500 до 700 — процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том. Затем я из шести томов сделал один и издал его в серии «Жизнь замечательных людей». Это издание быстро разошлось, принесло еще миллион», — рассказал он.

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