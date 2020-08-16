Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от церкви сторонников лишенного сана монаха Сергия (в миру — Николай Романов). Он заявил, что прошло достаточно времени, чтобы последователи Сергия могли решить, на чьей они стороне. По мнению священнослужителя, верующие не должны поддерживать «раскол» из-за «личного обаяния» бывшего схиигумена. Кирилл добавил, что желающие покаяться и вернуться в лоно церкви должны подать письменное прошение в епархию.

«Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором. Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных «богослужениях», — говорится в обращении митрополита Кирилла на сайте Екатеринбургской епархии.

Глава епархии подчеркнул, что участники богослужений Сергия «участвуют в расколе» и «предали церковь». При этом у них есть шанс вернуться в лоно РПЦ, добавил священнослужитель — для этого необходимо подать письменное покаяние в епархию.

«Брат Сергий внешне сохраняет свое монашество, но на деле предпочел подлинному иноческому житию деятельность медиаперсоны, облаченной в схимнические одежды, чем лишь бесчестит одежду смирения. Помолимся о спасении его заблудшей души, да возвратится в нее спасительное покаяние и смирение», — заключил митрополит Кирилл.

Ранее сотрудники управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД по Свердловской области увидели признаки экстремизма в проповедях отца Сергия: в частности, он называл пандемию COVID-19 мифом, критиковал руководство РПЦ за закрытие храмов в период санитарных ограничений и заявлял, что население хотят чипировать. Кроме того, опальный монах сообщал о создании «электронного концлагеря сатаны» и выступал с критикой в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана. Его признали виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и церковных правил. Также суд выразил надежду, что правоохранители проверят информацию о насилии в отношении воспитанников Среднеуральского женского монастыря. В ближайшее время решение суда должно быть утверждено патриархом РПЦ Кириллом. Сам отец Сергий на суд не явился.