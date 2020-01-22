Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) связывает появляющиеся в СМИ на него "компроматы" в том числе с заинтересованностью Константинопольского патриархата в его отстранении от должности председателя ОВЦС.

В декабре прошлого года "Новая газета" опубликовала статью о якобы принадлежащем митрополите пентхаусе в испанском городе Альтея стоимостью почти миллион евро. Эту информацию вскоре отчасти опроверг "Собеседник". При этом в январе этого года уже "Собеседник" написал, что в собственности архиерея есть как минимум два "Мерседеса" и шестикомнатная квартира возле "Третьяковской" за 25 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос о том, откуда такой интерес СМИ к теме его личного имущества, митрополит Иларион выразил мнение, что "этот интерес заказной и, могу предположить, проплаченный".

«Есть заказ на публикацию любых данных, которые могут иметь компрометирующий характер, с целью отстранения меня от должности председателя ОВЦС. В этом особенно заинтересованы в Константинополе — там считают меня виновником жесткого курса в отношении непризнания так называемой «Православной церкви Украины», созданной на базе двух раскольнических структур», — заявил иерарх.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

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