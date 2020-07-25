Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетовал, что из-за запрета ему въезда на Украину он не может посетить могилу своего деда.

«Многие люди оказываются в ситуации, когда не могут посетить могилы своих близких. Вот, например, мой дедушка, который погиб во время Великой Отечественной войны, похоронен на Украине. Но я не могу туда приехать, потому что (экс-президент) господин Порошенко возбранил мне въезд на Украину, и этот запрет сохраняется до сих пор», — сказал митрополит в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

В мае 2014 года председателю ОВЦС было отказано во въезде на Украину. Он был задержан 9 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Днепропетровска (сейчас — город Днепр). После нескольких часов ожидания митрополит Иларион получил официальное письменное уведомление об отказе в разрешении на пересечение государственной границы Украины со ссылкой на часть 1 статьи 8 закона Украины «О пограничном контроле», поскольку «уполномоченным государственным органом Украины принято решение о запрете въезда его в Украину».