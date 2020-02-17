Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился в понедельник, 17 февраля, перед российскими женщинами за слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

По его словам, Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбляющие женщин. «Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно», — цитирует митрополита Илариона «РИА Новости». Также он извинился перед многочисленными женщинами, почувствовавшими себя оскорбленными очередным высказыванием священника.

Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе, о чем говорится и в «Основах социальной концепции РПЦ», напомнил митрополит.

Говоря о незарегистрированном сожительстве, он признал, что женщина в таких союзах нередко оказывается «слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен», пишет RT.

По его мнению, она вступает в такой союз в надежде на то, что в дальнейшем мужчина его зарегистрирует. А мужчина не хочет этого делать, чтобы не рисковать своими деньгами, которых он лишится, если женщина уйдет от него.

«Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху, — заключил митрополит, добавив, что проблема требует вдумчивого обсуждения и комплексного подхода. При этом он подчеркнул, что необходимо тщательно подбирать слова, чтобы они не звучали оскорбительно.

Протодиакон Андрей Кураев высказал мнение, комментируя ситуацию, что Дмитрия Смирнова снимут с поста патриаршей комиссии по делам семьи уже в 2020 году. «Полагаю, что все-таки кадровое решение по Смирнову перезрело давно, и в 2020 году он будет снят с поста главы патриаршей комиссии по семье и браку», — цитирует Кураева НСН.

16 февраля в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позже священнослужитель объяснил использование именно этого слова тем, что хотел привлечь внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения мужчин, которые не намерены вступать с ними в брак.