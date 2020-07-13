Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в понедельник – день траура по жертвам пандемии в Казахстане – совершил заупокойную литию по казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане 13 июля. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.

«13 июля 2020 года по окончании божественной литургии в Иверско-Серафимовском домовом храме митрополичьей резиденции в Алма-Ате митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил заупокойную литию по казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

В проповеди глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан митрополит Александр отметил, что «только человеческое участие, сочувствие, сердечное тепло и молитвы к Творцу и Создателю» способны облегчить боль утраты, дать силы для того, чтобы жить дальше.

«Скорбя о скончавшихся от моровой язвы, православная церковь Казахстана выражает глубокое сочувствие и духовную поддержку потерявшим своих родных и близких, всем жителям страны. Задумаемся о ценности человеческой жизни, вспомним о тех, кто нуждается в нашем внимании и заботе — о родных и соседях, о друзьях и знакомых. Постараемся беречь ближних, хранить мир, укреплять братолюбие, дорожить единством», — сказал митрополит Александр.

Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане превышает 59,8 тысячи человек, зафиксировано 375 случаев смерти от COVID-19. Количество выздоровевших пациентов – более 34 тысяч, среди которых первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

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