«Норникель» не позволил депутат Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты».

Начало ЧП в Норильске попало на видео

Как сообщает издание депутат был остановлен в норильском аэропорту сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск. Выяснилось, что поступил анонимный звонок, о том, что на борт самолёта хотят провезти горюче-смазочные материалы.

По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности «Норникеля», — сообщает издание.

Отмечается, что пробы были взяты экологами в присутствии корреспондентов газеты из озера Пясино и реки Пясина. Сейчас образцы по-прежнему находятся в Норильске. Митрохин вылетел в Москву без них.

Также корреспонденты издания жаловались на постоянные проверки и слежку со стороны полиции и «общественников». Против них даже пытались составить протокол о нарушении карантина, несмотря на указ губернатора края, что на работу тех людей, которые занимаются катастрофой не распространяются никакие ограничения. В связи с этим газета обратится в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Представители МЧС сообщили о ЧП 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с нефтью около Норильска из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Только к 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива.

Как информировал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов арестовали главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова до 31 июля по делу о разливе нефтепродуктов.