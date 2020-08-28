Мать российского байера Аллы Вербер Татьяна Абрамовна скончалась в годовщину похорон дочери, сообщает «Экспресс-газета».

Как сообщал «Рамблер», о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа 2019 гда. Ей был 61 год. СМИ отмечали, что фэшн-директор ЦУМа скончалась на курорте в Италии, причиной смерти был назван инфаркт. 14 августа известного российского байера похоронили.

О смерти Татьяны Абрамовны сообщила внучка Екатерина. Она подчеркнула, что бабушка скончалась 14 августа 2020 года в канадском Монреале, ровно через год после похорон матери. Девушка выразила глубокое сожаление по поводу смерти родственницы. По ее словам, у Татьяны Абрамовны была непростая судьба: она пережила блокаду, эмиграцию, смерть мужа.