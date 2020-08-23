В Москве состоялся финал конкурса «Миссис Россия 2020», его победительницей стала представительница Нижегородской области Дарья Иванова.

Дарья Иванова, обладательница Гран-при конкурса «Миссис Нижний Новгород 2020», воспитывает троих детей. Она объявила, что намерена продвигать такие ценности, как материнство и добро.

Титул «Миссис Россия Globe» присужден руководителю строительной компании из Челябинска Екатерине Цветковой, она представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Гран-При конкурса «Миссис Россия 2020» получила Александра Черная из Подмосковья, Гран-При «Миссис Москва 2020» завоевала руководитель сети салонов красоты Лариса Чудакова, а титул «Миссис Москва 2020» достался административному директору финансовой компании Елене Опланчук, сообщает ТАСС.