Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящаяся в Туркменистане по приглашению туркменского правительства, даст оценку ситуации с COVID-19 в стране в предстоящую среду, сообщает в воскресенье туркменский новостной сайт Ориент.

«Ожидается, что итоги миссии ВОЗ в Туркменистане будут обнародованы в среду, 15 июля, во время брифинга», — говорится в сообщении.

По информации сайта, миссия ВОЗ уже посетила медучреждения Лебапского региона и Ашхабада, побывала на КПП в Фарабе (на границе с Узбекистаном) и Имамназаре (на границе с Афганистаном).

В понедельник миссия ВОЗ отправится в западный регион страны – Балканский велаят (область), где, помимо медучреждений, посетит КПП в международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск).

«По предварительным данным, полученным ORIENT, эксперты ВОЗ неплохо оценивают своевременность и качество проведенных превентивных мер, а также готовность Туркменистана и далее противостоять глобальным вызовам и угрозам, которые представляют опасные инфекции, быстро распространяющиеся по миру, в том числе и в сопредельных странах-соседях», — подчеркивается в сообщении сайта.

Делегация ВОЗ приехала в Туркменистан с 10-дневным визитом в минувший понедельник. Ранее власти Туркмении сообщали, что в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Вместе с тем, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана обязало работников предприятий, организаций и учреждений страны, независимо от форм собственности, соблюдать меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В числе мер — ношение медицинских масок, перчаток, регулярная дезинфекция рук, транспорта, помещений.