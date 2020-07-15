Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об обнаружении случаев заражения коронавирусом, передает в среду корреспондент Mpravda.com.

«На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ. ВОЗ намерен работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания», — сказала Смолвуд, выступая на брифинге.

При этом глава миссии ВОЗ дала рекомендацию туркменскому правительству «продолжать переносить фокус с усилий по предотвращению завоза инфекции в страну на ее нераспространение среди населения». Она также одобрила меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний и оздоровлению эпидемиологической обстановки, принятые правительством страны.

В эти дни, несмотря на сообщения туркменских властей об отсутствии случаев коронавируса, в стране вводится поголовный масочный режим, а крупные рынки и торговые центры временно прекращают свою работу и подвергаются санитарной обработке.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.