Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии, идет процесс ее формирования, сообщила Mpravda.com в понедельник советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало.

«Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс ее формирования. Мы разослали приглашения в государства-участники СНГ с просьбой представить кандидатуры в состав миссии наблюдателей от СНГ», — сказала Гуцало.

По ее словам, 21 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества планируется согласовать кандидатуру руководителя миссии. «Исполнительный комитет предлагает Лебедева Сергея Николаевича (председателя Исполкома – ред.) в качестве главы миссии», — сообщила собеседница агентства.

Как отметила Гуцало, предполагается, что на текущей неделе состоится первая официальная встреча руководства миссии с главой ЦИК Белоруссии Лидией Ермошиной.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что внешнеполитическое ведомство направило приглашения наблюдать за выборами президента страны, назначенными на 9 августа, в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС. При этом БДИПЧ ОБСЕ ранее заявляло, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике.