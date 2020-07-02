Представители Содружества Независимых Государств готовы участвовать в мониторинге президентских выборов в Белоруссии, если им будет направлено такое приглашение и наблюдение будет возможно в условиях пандемии коронавируса COVID-19, заявил в четверг председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика пригласит международных наблюдателей на президентские выборы после того, как минздрав выскажет свое мнение относительно ситуации с COVID-19.

«Ситуация, скажем откровенно, неопределенная. Можно пригласить наблюдателей, но нет уверенности в том, что они смогут приехать из-за пандемии. Выезд из многих стран СНГ крайне ограничен… Нет транспортного, авиационного сообщения. Даже если наблюдатели от СНГ готовы будут приехать, а я в этом не сомневаюсь, и если нас пригласят, очень трудно будет приехать в Республику Беларусь. Поэтому исполком СНГ отнесется с пониманием к любым вариантам решения этой проблемы. Если нас пригласят, мы, конечно же, приедем и будем наблюдать», — сказал Лебедев журналистам.

При этом он отметил, что знает о готовности белорусской стороны пригласить для мониторинга электоральной кампании миссии БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. «Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять», — добавил глава исполкома.

Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выражала надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка.

Минск обычно приглашает на парламентские и президентские выборы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Содружества Независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).