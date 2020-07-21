Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ввести единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей пенсионерам. Письмо с этой инициативой Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению Хамзаева, пожилые граждане страны во время пандемии коронавируса попали в «особую группу риска», у них выросли расходы на лекарства из-за необходимости профилактики вирусных заболеваний — в среднем на четыре тысячи рублей. При этом основным и единственным источником их дохода остается пенсия.

«У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», — цитирует РИА «Новости» письмо Хамзаева.

По его словам, учитывая предыдущий опыт адресной господдержки населения, необходимо «разработать дополнительный механизм» помощи нуждающимся в ней пенсионерам по аналогии с той, которая сейчас оказывается семьям с детьми. Размер единовременной выплаты должен составить 15 тысяч рублей, уточнил член ОП.