Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Марину Сабельникову с должности заместителя руководителя Россттата в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правой информации.

«Освободить Сабельникову Марину Анатольевну от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы государственной статистики в связи с выходом на пенсию», — говорится в документе.

Марина Сабельникова родилась 20 июля 1961 года. Должность замглавы Росстата она занимала с января 2017 года. До этого она в течение шести лет возглавляла Управление статистики торговли и услуг Росстата. Всего же в органах государственной статистики Сабельникова работала с 1983 года.

В 2016 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», а в 2018 году — почетное звание «Почетный работник государственной статистики».