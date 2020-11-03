Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении.