Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка, отметив талант народного артиста РФ. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства РФ.

«Роман Виктюк был невероятно талантливым и неординарным режиссером. Смелый экспериментатор и исследователь человеческих душ, он создал новое направление в театральном искусстве, умел придать особое звучание вековым пьесам. Каждая его постановка отличалась оригинальными сценическими и музыкальными решениями, тонкими диалогами, уникальным авторским почерком», — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что Виктюк был человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца, без остатка отдавал себя театру, ученикам и зрителям, а его спектакли всегда становились заметным событием.

«Главное — они никого не оставляли равнодушным, заставляли зрителей думать, переживать, размышлять о сложностях жизни», — добавил он.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: «Царскую охоту» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу» — во МХАТе, «Утиную охоту» и «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем «М. Баттерфляй» открыл Театр Романа Виктюка.

Прощание с народным артистом РФ, режиссером Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни, проходит в пятницу в его театре.